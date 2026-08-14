Bhayangkara FC Rekrut Gelandang Asing Anyar, Sebut Tantangan Liga Indonesia

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara FC (BFC) terus menambah amunisi baru.

Setelah mendepak Paul Munster dan menunjuk juru taktik anyar Oscar Bruzon, BFC kembali mengumumkan pemain asing baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Penggawa anyar itu adalah Matias Ocampo, asal Uruguay.

Pengumuman mendatangkan pemain asal Uruguay tersebut disampaikan melalui unggahan kolaborasi di akun Instagram resmi klub.

"Please Welcome @matiocampo.7",” tulis Bhayangkara FC di akun Instagram klub.

Pemain berusia 24 tahun itu menyambut antusias kepindahannya ke Indonesia.

Melalui unggahan di Instagram Story-nya, Matias Ocampo menyampaikan optimismenya dalam menatap tantangan baru di tanah air.

"Saya sangat senang dengan langkah baru dalam karier saya ini.