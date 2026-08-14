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Bhayangkara FC Rekrut Gelandang Asing Anyar, Sebut Tantangan Liga Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 – 09:09 WIB
Bhayangkara FC Rekrut Gelandang Asing Anyar, Sebut Tantangan Liga Indonesia - JPNN.com Bali
Manajemen Bhayangkara FC mengumumkan pemain asing baru, Matias Ocompa asal Uruguay untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang. Foto: I.League

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara FC (BFC) terus menambah amunisi baru.

Setelah mendepak Paul Munster dan menunjuk juru taktik anyar Oscar Bruzon, BFC kembali mengumumkan pemain asing baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Penggawa anyar itu adalah Matias Ocampo, asal Uruguay.

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Pengumuman mendatangkan pemain asal Uruguay tersebut disampaikan melalui unggahan kolaborasi di akun Instagram resmi klub.

"Please Welcome @matiocampo.7",” tulis Bhayangkara FC di akun Instagram klub.

Pemain berusia 24 tahun itu menyambut antusias kepindahannya ke Indonesia.

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Melalui unggahan di Instagram Story-nya, Matias Ocampo menyampaikan optimismenya dalam menatap tantangan baru di tanah air.

"Saya sangat senang dengan langkah baru dalam karier saya ini.

Bhayangkara FC kembali mengumumkan pemain asing baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.
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TAGS   Bhayangkara FC bursa transfer Matias Ocampo Uruguay Liga Indonesia Mariano Peralta Super League 2026-2027 gelandang

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