Shin Tae yong Genjot Pemain di Thailand, Kondisi Fisik Pemain Jadi Kunci

bali.jpnn.com, BANGKOK - Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026-2027 melalui pemusatan latihan alias training camp (TC) di Thailand.

Pelatih Shin Tae yong fokus mendongkrak level performa dan ketahanan fisik para pemain Persija Jakarta.

Aspek fisik dinilai menjadi fondasi vital agar skuad Macan Kemayoran mampu tampil konsisten sepanjang 90 menit pertandingan.

Shin Tae-yong menegaskan bahwa kondisi fisik yang prima merupakan kunci utama menjaga fokus, baik saat mematahkan serangan lawan maupun ketika membangun skema penyerangan.

"Dasar utama dalam sepak bola adalah fisik.

Jika memiliki fisik yang kuat, fokus dan konsentrasi pemain juga akan meningkat pesat.

Oleh karena itu, aspek ini sangat penting," ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman klub.

Meski demikian, juru taktik asal Korea Selatan tersebut memastikan tidak memberikan porsi latihan fisik secara ekstrem.