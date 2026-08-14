Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen angkat bicara setelah skuad Serdadu Tridatu takluk dari tim tamu Sabah FC pada ajang Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (13/8).

Bali United secara mengejutkan keok dari Sabah FC dengan skor 1 – 2.

Dua gol kemenangan The Rhinos, julukan Sabah FC dicetak Park Jung Bin menit ke-19 dan menit akhir babak pertama melalui sontekan manis Gonzalo di Renzo.

Bali United hanya mampu membalas satu gol melalui penyerang sayap Rahmat Arjuna menit ke-23.

Seusai pertandingan, Johnny Jansen mengatakan legawa dengan hasil buruk yang dialami anak asuhnya.

Mantan pelatih PEC Zwolle ini menyadari skuad Serdadu Tridatu dalam tahap persiapan menuju kompetisi resmi.

Banyak hal yang kurang dari tim dan perlu dibenahi sebelum kompetisi bergulir.

"Ini adalah laga pramusim tempat kami belajar.