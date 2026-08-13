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Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh

Kamis, 13 Agustus 2026 – 21:57 WIB
Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh - JPNN.com Bali
Aksi individual penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna menghindari tekel pemain Sabah FC saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (13/8) malam. Bali United kalah dari Sabah FC dengan skor 1 - 2. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United tak berkutik pada laga perdana turnamen pramusim bertajuk Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (13/8) malam.

Bertindak sebagai tuan rumah, Bali United takluk dari tim Liga Super Malaysia, Sabah FC dengan skor 1 – 2.

Dua gol kemenangan The Rhinos dicetak Park Jung Bin menit ke-19 dan menit akhir babak pertama melalui sontekan manis Di Lorenzo.

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Bali United hanya mampu membalas satu gol melalui penyerang sayap Rahmat Arjuna menit ke-23.

Bali United sebenarnya mengawali pertandingan dengan apik.

Pelatih Johnny Jansen menurunkan pemain terbaik, mayoritas legiun asing.

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Di posisi starter, Johnny Jansen bahkan hanya menurunkan Rahmat Arjuna sebagai pemain lokal murni dan dua pemain naturalisasi, Tim Geypens dan Jens Ravens.

Bali United memulai serangan dari sisi sayap untuk menekan pemain Sabah FC keluar dari sarang.

Bali United tak berkutik pada laga perdana turnamen pramusim bertajuk Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (13/8) malam.
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TAGS   bali united Sabah FC Bali United vs Sabah FC Dewata Challenge Series 2026 stadion kapten dipta Johnny Jansen

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