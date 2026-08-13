Persebaya Tantang Penang FC di Laga Internasional, Sananta Sentil DPMM FC

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya bersiap menjajal kekuatan klub Liga Super Malaysia, Penang FC, dalam laga International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (15/8) lusa.

Laga ini menjadi momentum krusial bagi penyerang anyar Bajol Ijo, Ramadhan Sananta, untuk memperkuat koordinasi dan chemistry tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

“Saya datang sebagai pemain baru, begitu juga dengan beberapa pemain lainnya.

Jadi, kami harus terus membangun chemistry, terutama melalui pertandingan,” ujar Ramadhan Sananta dilansir dari laman Persebaya.

Bagi Ramadhan Sananta, Penang FC bukanlah lawan yang asing.

Striker Timnas Indonesia berusia 23 tahun tersebut pernah berhadapan dengan Penang FC saat membela klub asal Brunei Darussalam, DPMM FC, di Liga Malaysia musim 2025-2026.

“Saya pernah menghadapi Penang ketika masih di DPMM FC.

Kami sempat menang di kandang dan kalah saat bertandang ke markas mereka.