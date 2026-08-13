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JPNN.com Bali Sport Persebaya Tantang Penang FC di Laga Internasional, Sananta Sentil DPMM FC

Persebaya Tantang Penang FC di Laga Internasional, Sananta Sentil DPMM FC

Kamis, 13 Agustus 2026 – 20:41 WIB
Persebaya Tantang Penang FC di Laga Internasional, Sananta Sentil DPMM FC - JPNN.com Bali
Striker Persebaya Ramadhan Sananta memastikan siap meladeni Penang FC pada laga uji coba internasional di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (15/8) lusa. Foto; Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya bersiap menjajal kekuatan klub Liga Super Malaysia, Penang FC, dalam laga International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (15/8) lusa.

Laga ini menjadi momentum krusial bagi penyerang anyar Bajol Ijo, Ramadhan Sananta, untuk memperkuat koordinasi dan chemistry tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

“Saya datang sebagai pemain baru, begitu juga dengan beberapa pemain lainnya.

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Jadi, kami harus terus membangun chemistry, terutama melalui pertandingan,” ujar Ramadhan Sananta dilansir dari laman Persebaya.

Bagi Ramadhan Sananta, Penang FC bukanlah lawan yang asing.

Striker Timnas Indonesia berusia 23 tahun tersebut pernah berhadapan dengan Penang FC saat membela klub asal Brunei Darussalam, DPMM FC, di Liga Malaysia musim 2025-2026.

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“Saya pernah menghadapi Penang ketika masih di DPMM FC.

Kami sempat menang di kandang dan kalah saat bertandang ke markas mereka.

Persebaya bersiap menjajal kekuatan klub Liga Super Malaysia, Penang FC, dalam laga International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/8) lusa
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TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya Penang FC laga uji coba DPMM FC Stadion Gelora Bung Tomo Liga Super Malaysia Super League 2026-2027 Ramadhan Sananta

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