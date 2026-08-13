PSM Makassar Jor-joran, Rekrut Enam Pemain Berkelas, Empat Legiun Asing

bali.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar mulai aktif mengincar pemain baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir awal September mendatang.

Yang menarik, dalam dua hari terakhir, manajemen PSM Makassar mengumumkan enam rekrutan baru secara beruntun.

Perinciannya, adalah empat pemain asing, satu di antaranya adalah keturunan, sedangkan dua lainnya adalah pemain lokal.

Keberadaan pemain baru ini untuk memperkuat tim berjuluk Juku Eja di bawah pelatih anyar Darije Kalizec.

Informasi tambahan, skuad Pasukan Ramang musim depan tidak sampai lebih dari 35 pemain sesuai regulasi I.League.

Berikut enam pemain anyar PSM Makassar yang resmi dirilis manajemen:



1. Luka Bulatovic

PSM Makassar resmi memperkenalkan pemain asal Serbia, Luka Bulatovic, sebagai rekrutan asing ketiga mereka.

Pengumuman bergabungnya Luka Bulatovic disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi klub.