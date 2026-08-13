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PSM Makassar Jor-joran, Rekrut Enam Pemain Berkelas, Empat Legiun Asing

Kamis, 13 Agustus 2026 – 20:20 WIB
PSM Makassar Jor-joran, Rekrut Enam Pemain Berkelas, Empat Legiun Asing - JPNN.com Bali
Ilustrasi bursa transfer skuad PSM Makassar. Foto: Ilustrasi @psm_makassar

bali.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar mulai aktif mengincar pemain baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir awal September mendatang.

Yang menarik, dalam dua hari terakhir, manajemen PSM Makassar mengumumkan enam rekrutan baru secara beruntun.

Perinciannya, adalah empat pemain asing, satu di antaranya adalah keturunan, sedangkan dua lainnya adalah pemain lokal.

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Keberadaan pemain baru ini untuk memperkuat tim berjuluk Juku Eja di bawah pelatih anyar Darije Kalizec.

Informasi tambahan, skuad Pasukan Ramang musim depan tidak sampai lebih dari 35 pemain sesuai regulasi I.League.

Berikut enam pemain anyar PSM Makassar yang resmi dirilis manajemen:

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1. Luka Bulatovic

PSM Makassar resmi memperkenalkan pemain asal Serbia, Luka Bulatovic, sebagai rekrutan asing ketiga mereka.

Pengumuman bergabungnya Luka Bulatovic disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi klub.

Dalam dua hari terakhir, manajemen PSM Makassar mengumumkan enam rekrutan baru secara beruntun, dengan perincian empat pemain asing dan dua pemain lokal
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TAGS   PSM psm makassar bursa transfer Super League 2026-2027 Luka Bulatovic Nenad Lalic Stefan Jevtoski Navarone Foor Agung Mannan Henhen Herdiana

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