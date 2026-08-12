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FIFA Cabut Sanksi ke Persib Bandung, Urusan Robert Rene Alberts Klir

Rabu, 12 Agustus 2026 – 11:50 WIB
FIFA Cabut Sanksi ke Persib Bandung, Urusan Robert Rene Alberts Klir - JPNN.com Bali
Manajemen Persib Bandung angkat bicara setelah FIFA mencabut FIFA Registration Ban per 10 Agustus 2026. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akhirnya bebas dari sanksi otoritas sepak bola dunia, FIFA.

FIFA Registration Ban yang dijatuhkan per 10 Agustus 2026 resmi dicabut 11 Agustus 2026 dengan Ref. No. FDD-28859.

Dalam surat tersebut, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib telah ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa mantan pelatih Robert Rene
Alberts telah menerima jumlah yang menjadi kewajiban manajemen Maung Bandung.

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Persib telah membayar tunggakan sebesar Rp581,25 juta, dengan perincian pemotongan Maret Rp131,25 juta, serta tunggakan April dan Mei masing-masing Rp225 juta ditambah bunga 5 persen per tahun.

"Alhamdulillah, kami bersyukur proses ini telah diselesaikan dengan baik,” tulis Persib Bandung di laman resmi klub.

FIFA menyatakan larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen.

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Oleh karena itu, FIFA minta PSSI untuk segera mencabut larangan mendaftarkan pemain baru pada tingkat nasional.

“FIFA secara resmi menyatakan proses perkara ini telah ditutup dan FIFA Registration Ban terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen,” tulis Persib lagi.

FIFA Registration Ban yang dijatuhkan ke Persib Bandung per 10 Agustus 2026 resmi dicabut 11 Agustus 2026 dengan Ref. No. FDD-28859.
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TAGS   FIFA FIFA Registration Ban Persib persib bandung Robert Rene Alberts Larangan Pendaftaran Pemain

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