Bhayangkara FC Tunjuk Oscar Bruzon Jadi Suksesor Paul Munster, Ini Profilnya

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara Presisi Lampung FC tak butuh waktu lama untuk mencari pelatih baru seusai mendepak juru taktik asal Irlandia Utara, Paul Munster, Selasa (11/8) malam.

Rabu (12/8) pagi, manajemen The Guardian resmi memperkenalkan pelatih anyar, Oscar Bruzon Barreras sebagai juru taktik baru.

“Please welcome new head coach,” tulis Bhayangkara FC di akun media sosial Instagram klub.

Sebelum ditunjuk jadi pelatih Bhayangkara FC (BFC), Oscar Bruzon Barreras adalah pelatih klub Liga Super India, East Bengal sejak 8 Oktober 2024 hingga 31 Mei 2026.

Pelatih 49 tahun kelahiran Vigo, Spanyol ini malang melintang di sejumlah klub Asia Selatan setelah menjadi pelatih Celto Vigo Youth pada 2009 silam.

Pelatih dengan lisensi Pro-UEFA ini pernah melatih Sporting Goa dan Mumbai FC di Liga Super India selain East Bengal.

Ia juga pernah melatih New Radiant di Liga Maladewa dan Bashundhara Kings di Liga Bangladesh.

Oscar Bruzon Barreras juga pernah dipercaya sebagai pelatih interim Timnas Bangladesh.