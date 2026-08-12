Super League 2026-2027: Bhayangkara FC Depak Paul Munster, Kontrak Hangus

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Kabar mengejutkan datang dari klub milik Polri, Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Tak ada angin tak ada hujan, manajemen The Guardian mengumumkan perpisahan dengan sang pelatih, Paul Munster, Selasa (11/8) malam.

Keputusan ini terbilang mengejutkan mengingat kompetisi Super League 2026-2027 hanya menyisakan waktu kurang dari sebulan menjelang kick off pada Jumat, 4 September mendatang.

Kabar perpisahan itu diunggah manajemen Bhayangkara FC (BFC) di laman media sosial klub.

“Terima kasih, Coach Paul Munster,” tulis Bhayangkara FC.

Sayangnya tak ada alasan dari manajemen saat memutuskan mendepak Paul Munster saat kontrak masih berjalan.

Sebelumnya, juru taktik asal Irlandia Utara itu berkomitmen menuntaskan kontrak dua tahun di Bhayangkara FC yang diteken awal musim lalu.

Keputusan waktu itu menepis rumor Paul Munster hengkang yang beredar luas di kalangan suporter.