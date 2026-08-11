TC Persik di Solo Berakhir, Marcos Reina Blak-blakan, Sorot Fisik & Taktik

bali.jpnn.com, SOLO - Pelatih Marcos Reina angkat bicara setelah skuad Persik Kediri mengakhiri pemusatan latihan alias training camp (TC) selama sepekan di Solo, Jawa Tengah.

Hasilnya, kondisi fisik pemain meningkat tajam.

Ezra Walian dan kolega mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap taktik dan model permainan yang akan diterapkan Persik Kediri di kompetisi Super League 2026-2027.

"Secara keseluruhan, semua program sepekan di Solo berjalan sangat baik.

Saya senang dengan progres yang diperlihatkan para pemain.

Mereka terus berkembang secara fisik dan taktik," kata Marcos Reina dilansir dari laman I.League.

Juru taktik asal Spanyol ini sangat optimistis setelah Persik Kediri menjalani dua laga uji coba selama training camp di Solo.

Skuad Macan Putih menghadapi PSIS Semarang dan Persita Tangerang.