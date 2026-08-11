Bursa Transfer: Garudayaksa FC Rekrut Bek Tangguh Serbia Filip Stamenkovic

bali.jpnn.com, JAKARTA - Klub milik Presiden Prabowo Subianto Garudayaksa FC terus menambah kekuatan menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir awal September mendatang.

Setelah mendatangkan pemain belakang Persija Paulo Ricardo, manajemen Garudayaksa FC mengumumkan bek tengah asal Serbia, Filip Stamenkovic sebagai penggawa anyar.

Pesepakbola 27 tahun dengan tinggi 1,91 meter ini didatangkan dengan kontrak berdurasi satu musim.

Kepastian bergabungnya Filip Stamenkovic diumumkan langsung manajemen melalui akun media sosial resmi klub.

"Backline, Locked. Welcome @filip_stamenkovic5. Our new centre-back is ready for the challenge," tulis Garudayaksa FC di media sosialnya.

Filip Stamenkovic jadi pemain asing kelima yang diumumkan Garudayaksa FC untuk menyambut Super League 2026-2026.

Sebelumnya, Garudayaksa FC telah mendapatkan tanda tangan gelandang Ryo Matsumura (Jepang), kiper Dominik Holec (Slovakia), bek sayap Najeeb Yakubu (Niger) dan bek tengah Paulo Ricardo (Brasil).

Sebelum berkarier di Liga Indonesia, Filip Stamenkovic merupakan pemain andalan klub Liga 2 Serbia, Dinamo Jug Vranje.