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JPNN.com Bali Sport Persija Boyong 22 Pemain TC ke Thailand, Kwon Chang-hoon & Zijlstra Absen

Persija Boyong 22 Pemain TC ke Thailand, Kwon Chang-hoon & Zijlstra Absen

Selasa, 11 Agustus 2026 – 21:56 WIB
Persija Boyong 22 Pemain TC ke Thailand, Kwon Chang-hoon & Zijlstra Absen - JPNN.com Bali
Skuad Persija Jakarta akhirnya bertolak ke Bangkok, Thailand, Senin (10/8) kemarin untuk menjalani training camp (TC) menyambut Super League 2026-2027. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta akhirnya bertolak ke Bangkok, Thailand, Senin (10/8) untuk menjalani training camp (TC) menyambut Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Skuad Macan Kemayoran dijadwalkan berada di Negeri Gajah Putih mulai Senin kemarin (10/8) hingga Minggu (23/8) mendatang.

Sebanyak 22 pemain ikut dalam rombongan menuju Thailand.

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Beberapa nama lainnya akan menyusul, seperti Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan.

Mereka yang baru bergabung dengan Timnas Indonesia itu akan menyusul ke Thailand pada Jumat (14/8) lusa.

Dua nama lainnya, Kwon Chang-hoon dan Mauro Zijlstra dipastikan absen karena dalam pemulihan cedera.

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Kwon Chang-hoon tengah menjalani pemulihan cedera betis (soleus strain) di Korea Selatan.

Ia akan kembali bergabung bersama tim saat Persija telah kembali ke Jakarta.

Persija Jakarta akhirnya bertolak ke Bangkok, Thailand, Senin (10/8) untuk menjalani training camp (TC) menyambut Super League 2026-2027
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TAGS   Persija Persija Jakarta Training Camp Thailand Kwon Chang hoon Mauro Zijlstra cedera Shin Tae-yong Super League 2026-2027 Korea Selatan

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