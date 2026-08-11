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Persib Latihan Tertutup, Siap Tantang Bali United & Sabah FC

Selasa, 11 Agustus 2026 – 21:39 WIB
Persib Latihan Tertutup, Siap Tantang Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali
Pemain Persib kembali terbang ke Bali, Selasa (11/8) seusai tampil di final Piala Presiden 2026 pekan lalu untuk melanjutkan training camp sambil menghadapi Bali United dan Sabah FC di turnamen United in Dewata di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Skuad Persib kembali mendarat di Bali, Selasa (11/8) untuk melanjutkan training camp (TC) menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir 4 September mendatang.

Anak asuh Igor Tolic bahkan telah berkumpul di Klungkung, Bali, untuk menjalani TC hingga 19 Agustus mendatang.

Persib dijadwalkan menjalani latihan tertutup, meningkatkan kondisi fisik pemain dan mematangkan aspek taktikal tim.

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Di sela-sela TC, Persib dijadwalkan menjalani laga pramusim bertajuk United in Dewata melawan tuan rumah Bali United dan klub Liga Super Malaysia, Sabah FC pada 13 – 18 Agustus.

Persib dijadwalkan menghadapi Sabah FC, pada 15 Agustus dan tuan rumah Bali United pada 18 Agustus.

Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Dipta, Gianyar, Bali

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“Pertandingan persahabatan di Bali ini untuk meningkatkan perihal komunikasi di antara para pemain kami,” kata pelatih Persib Igor Tolic dilansir dari Antara.

Menurut Igor Tolic, pertandingan melawan Sabah FC dan Bali United yang memiliki karakter berbeda bakal memberikan pengalaman penting bagi para pemain.

Skuad Persib Bandung telah berkumpul di Klungkung, Bali, Selasa (11/8) untuk menjalani TC hingga 19 Agustus mendatang, sambil bersiap melawan Bali United.
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TAGS   Persib persib bandung Training Camp Bali bali united Sabah FC United in Dewata Super League 2026-2027 turnamen pramusim latihan tertutup

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