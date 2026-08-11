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Persita Boyong Tyronne del Pino dari Java United FC, Statistiknya Mentereng

Selasa, 11 Agustus 2026 – 13:28 WIB
Persita Boyong Tyronne del Pino dari Java United FC, Statistiknya Mentereng - JPNN.com Bali
Persita Tangerang merilis pemain anyar untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027. Dia adalah gelandang asal Spanyol Tyronne del Pino. Foto: Persita

bali.jpnn.com, TANGERANG - Persita Tangerang kembali merilis pemain anyar untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir Jumat, 4 September mendatang.

Pemain baru itu adalah eks gelandang Persib Bandung asal Spanyol, Tyronne del Pino.

Tyronne del Pino melengkapi kuota 10 pemain asing, selain penggawa anyar Luquinhas asal Brasil dan Alexandre Ramalingom asal Madagaskar.

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Pemain berusia 35 tahun ini diboyong dengan status bebas transfer setelah musim lalu membela Malut United FC yang kini beralih nama jadi Java United FC.

“Kehadiran Pemain Terbaik Liga 1 2024/2025 ini dipastikan bakal menambah daya gedor dan kreativitas lini serang tim asuhan Carlos Pena,” tulis Persita di laman klub.

Lahir di Las Palmas, Kepulauan Canary, Tyronne del Pino merupakan jebolan akademi UD Las Palmas dan mencatatkan debut seniornya di tim cadangan pada musim 2010/2011 (Tercera División).

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Ia kemudian melakoni debut profesional di Segunda División bersama tim utama Las Palmas pada 11 Desember 2010.

Sepanjang kurun 2013 hingga 2017, Tyronne sempat membela sejumlah klub papan atas Spanyol seperti Barakaldo, Huesca, dan Tenerife, sebelum akhirnya dipermanenkan oleh Tenerife.

Persita Tangerang kembali merilis pemain anyar untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027. Dia adalah gelandang asal Spanyol Tyronne del Pino
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TAGS   persita persita tangerang Tyronne del Pino Java United FC Malut United Super League 2026-2027 gelandang Spanyol Persib

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