Hamra Hehanussa Kembali Jadi Korban, Dilepas ke Garudayaksa FC, ternyata

bali.jpnn.com, BANDUNG - Rezeki Al Hamra Hehanussa sepertinya tidak di Persib Bandung.

Meski tampil sebagai starter Persib Bandung di ajang Piala Presiden 2026, pemain belakang ini harus rela berseragam tim untuk kali kedua dalam dua musim terakhir.

Pasalnya, manajemen Persib memutuskan meminjamkan pemain yang bisa bermain sebagai bek tengah maupun kiri ini ke tim lain.

Jika pertengahan musim lalu Al Hamra Hehanussa dipinjamkan ke Persik Kediri bersama saudara kandungnya Rezaldi Hehanussa, musim depan harus rela bergabung tim promosi, Garudayaksa FC.

Al Hamra Hehanussa sendiri masih berstatus pemain Persib, sementara Rezaldi Hehanussa dilepas permanen ke klub Liga 2, Semen Padang FC.

Manajemen memutuskan meminjamkan Al Hamra Hehanussa setelah mempertimbangkan kebutuhan tim.

Persib menilai kesempatan Al Hamra Hehanussa mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten di Garudayaksa FC menjadi bagian penting dalam prosesnya untuk

terus meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan kepercayaan diri di lapangan.

"Peminjaman Hamra Hehanussa bukan karena kami kehilangan kepercayaan terhadap kemampuannya.