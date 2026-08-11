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Hamra Hehanussa Kembali Jadi Korban, Dilepas ke Garudayaksa FC, ternyata

Selasa, 11 Agustus 2026 – 12:45 WIB
Hamra Hehanussa Kembali Jadi Korban, Dilepas ke Garudayaksa FC, ternyata - JPNN.com Bali
Manajemen Persib Bandung memutuskan meminjamkan pemain belakang Al Hamra Hehanussa ke klub promisi Garudayaksa FC, setelah musim lalu ke Persik Kediri. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Rezeki Al Hamra Hehanussa sepertinya tidak di Persib Bandung.

Meski tampil sebagai starter Persib Bandung di ajang Piala Presiden 2026, pemain belakang ini harus rela berseragam tim untuk kali kedua dalam dua musim terakhir.

Pasalnya, manajemen Persib memutuskan meminjamkan pemain yang bisa bermain sebagai bek tengah maupun kiri ini ke tim lain.

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Jika pertengahan musim lalu Al Hamra Hehanussa dipinjamkan ke Persik Kediri bersama saudara kandungnya Rezaldi Hehanussa, musim depan harus rela bergabung tim promosi, Garudayaksa FC.

Al Hamra Hehanussa sendiri masih berstatus pemain Persib, sementara Rezaldi Hehanussa dilepas permanen ke klub Liga 2, Semen Padang FC.

Manajemen memutuskan meminjamkan Al Hamra Hehanussa setelah mempertimbangkan kebutuhan tim.

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Persib menilai kesempatan Al Hamra Hehanussa mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten di Garudayaksa FC menjadi bagian penting dalam prosesnya untuk
terus meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan kepercayaan diri di lapangan.

"Peminjaman Hamra Hehanussa bukan karena kami kehilangan kepercayaan terhadap kemampuannya.

Manajemen Persib Bandung memutuskan meminjamkan pemain belakang Al Hamra Hehanussa ke klub promisi Garudayaksa FC, setelah musim lalu ke Persik Kediri
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TAGS   Al Hamra Hehanussa Persib persib bandung Garudayaksa FC persik Persik Kediri loan Super League 2026-2027 Rezaldi Hehanusa Peminjaman Pemain

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