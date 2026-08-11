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FIFA Sanksi Persib, Berlaku Tiga Periode Transfer, Ini Respons Manajemen

Selasa, 11 Agustus 2026 – 11:32 WIB
FIFA Sanksi Persib, Berlaku Tiga Periode Transfer, Ini Respons Manajemen - JPNN.com Bali
Persib Bandung kembali dijatuhi sanksi larangan pendaftaran pemain (FIFA Registration Ban) per 10 Agustus 2026 selama tiga periode transfer pemain. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali dijatuhi sanksi larangan pendaftaran pemain (FIFA Registration Ban) per 10 Agustus 2026.

Sanksi berlaku selama tiga periode bursa transfer akibat sengketa finansial dengan mantan pelatihnya, Robert Rene Alberts.

Sanksi tersebut tertuang dalam dokumen keputusan FIFA Nomor FPSD-19488 tertanggal 3 Oktober 2025.

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Robert Rene Alberts mengajukan gugatan ke FIFA pada 4 Juni 2025 karena haknya dipotong dan pembayaran April – Mei tak kunjung cair.

FIFA menegaskan larangan pendaftaran pemain baru akan otomatis dicabut segera setelah Persib menyelesaikan seluruh pembayaran beserta bunganya.

Persib diwajibkan membayar tunggakan sebesar Rp581,25 juta, dengan perincian pemotongan Maret Rp131,25 juta, serta tunggakan April dan Mei masing-masing Rp225 juta ditambah bunga 5 persen per tahun.

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FIFA memberi batas waktu 45 hari sejak keputusan diterbitkan untuk melunasi seluruh kewajiban.

Sanksi larangan pendaftaran pemain oleh FIFA langsung direspons Persib Bandung.

Persib Bandung kembali dijatuhi sanksi larangan pendaftaran pemain (FIFA Registration Ban) per 10 Agustus 2026 selama tiga periode transfer pemain
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TAGS   FIFA FIFA Registration Ban Persib persib bandung transfer bursa transfer Larangan Pendaftaran Pemain Robert Rene Alberts

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