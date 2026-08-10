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Borneo FC Sikat Semen Padang di Laga Uji Coba, Masih Banyak Evaluasi

Senin, 10 Agustus 2026 – 21:14 WIB
Borneo FC Sikat Semen Padang di Laga Uji Coba, Masih Banyak Evaluasi - JPNN.com Bali
Pemain Borneo FC berduel dengan pemain Semen Padang pada laga uji coba yang berlangsung di Yogyakarta, Minggu (9/8) kemarin. Borneo FC mengalahkan Semen Padang dengan skor 2 - 1. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - Borneo FC membuka rangkaian uji coba pramusim 2026 dengan hasil positif.

Pada laga perdana yang digelar, Minggu (9/8) sore kemarin di DI Yogyakarta, Borneo FC berhasil mengalahkan tim Liga 2, Semen Padang, dengan skor 2 – 1.

Dua gol Borneo FC dicetak Varanda dan Astina.

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Meski meraih kemenangan, Pelatih Kepala Borneo FC, Mauro Jeronimo, menegaskan bahwa fokus utama pada laga perdana ini adalah proses adaptasi taktik, chemistry antar-pemain, dan peningkatan kondisi fisik.

"Ini ujian yang baik bagi kami.

Para pemain mulai memahami skema permainan, memperkuat chemistry, dan meningkatkan kondisi fisik.

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Dari segi mentalitas, sikap, dan komunikasi, sudah ada perbaikan yang sangat baik sebagai langkah awal," ujar Mauro Jeronimo dilansir dari laman klub.

Menurut Mauro Jeronimo, skuad Borneo FC masih perlu pembenahan di berbagai sektor, terutama menjaga konsistensi dalam empat momen permainan.

Pada laga perdana yang digelar, Minggu (9/8) sore kemarin di DI Yogyakarta, Borneo FC berhasil mengalahkan tim Liga 2, Semen Padang, dengan skor 2 – 1.
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TAGS   Borneo FC Semen Padang laga uji coba Training Camp DI Yogyakarta Super League 2026-2027 Mauro Jeronimo

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