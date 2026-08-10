Memori Kelam 2023 Terulang, Ini Jadwal Bali United di Super League 2026-2027

bali.jpnn.com, DENPASAR - Operator Liga Indonesia, I. League akhirnya merilis jadwal kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir pada 4 September mendatang.

Partai pembuka kompetisi bakal mempertemukan Bali United kontra tim promosi PSS Sleman, Jumat (4/9) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Pertemuan ini menjadi kali kedua sebagai laga pembuka setelah sebelumnya terjadi pada musim 2023-2024 lalu.

Pada saat itu, Bali United keok di kandang sendiri gegara gol Ricky Cawor yang merobek gawang Adilson Maringa pada 1 Juli 2023.

Mengingat laga pembuka berlangsung di kandang sendiri, skuad Bali United harus berjuang maksimal untuk meraih kemenangan dan menghapus memori kelam 2023 itu.

Harapan ini harus bisa diwujudkan mengingat perjalanan Bali United musim lalu bersama pelatih baru, Johnny Jansen, tak berjalan maksimal.

Musim lalu Bali United mengakhiri kompetisi di peringkat kedelapan, hanya 14 kali menang, 11 kali kalah dan sembilan kali imbang.

Dari 17 laga kandang, Bali United sama-sama meraih enam kali kemenangan dan hasil imbang serta lima kali kalah.