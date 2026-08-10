JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klub Promosi Garudayaksa FC Bajak Paulo Ricardo dari Persija, Blak-blakan

Klub Promosi Garudayaksa FC Bajak Paulo Ricardo dari Persija, Blak-blakan

Senin, 10 Agustus 2026 – 14:58 WIB
Klub Promosi Garudayaksa FC Bajak Paulo Ricardo dari Persija, Blak-blakan - JPNN.com Bali
Manajemen Garudayaksa FC mendatangkan bek tengah asal Brasil, Paulo Ricardo, untuk menambah ketangguhan di lini pertahanan musim depan. Foto: I.League

bali.jpnn.com, JAKARTA - Garudayaksa FC bergerak cepat mendatangkan pemain anyar untuk mengarungi kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Klub promosi ini secara mengejutkan mendatangkan bek tengah asal Brasil, Paulo Ricardo, untuk menambah ketangguhan di lini pertahanan.

Pengumuman kedatangan eks bek Persija Jakarta tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi klub.

Baca Juga:

"Strength at the back, a new chapter begins. Welcome @pauloricardof94," tulis pernyataan resmi Garudayaksa FC dalam unggahannya.

Sebelum membelot ke Garudayaksa FC, bek berpaspor Brasil ini mencatatkan 11 penampilan dan membukukan satu gol selama membela Persija Jakarta.

Ia juga sempat membela Persija di Piala Presiden 2026.

Baca Juga:

Paulo Ricardo langsung angkat bicara setelah memutuskan hengkang dari Persija untuk bergabung dengan Garudayaksa FC.

"Saya sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Garudayaksa FC.

Garudayaksa FC secara mengejutkan mendatangkan bek tengah asal Brasil, Paulo Ricardo, yang musim lalu di Persija untuk menambah ketangguhan di lini pertahanan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Garudayaksa FC Persija bek tengah bursa transfer Paulo Ricardo pemain asing Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali

    Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC

  2. Bali United Tantang Persib & Sabah FC, Ini Jadwal & Harga Tiketnya, Gas! - JPNN.com Bali

    Bali United Tantang Persib & Sabah FC, Ini Jadwal & Harga Tiketnya, Gas!

  3. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU