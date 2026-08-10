Klub Promosi Garudayaksa FC Bajak Paulo Ricardo dari Persija, Blak-blakan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Garudayaksa FC bergerak cepat mendatangkan pemain anyar untuk mengarungi kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Klub promosi ini secara mengejutkan mendatangkan bek tengah asal Brasil, Paulo Ricardo, untuk menambah ketangguhan di lini pertahanan.

Pengumuman kedatangan eks bek Persija Jakarta tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi klub.

"Strength at the back, a new chapter begins. Welcome @pauloricardof94," tulis pernyataan resmi Garudayaksa FC dalam unggahannya.

Sebelum membelot ke Garudayaksa FC, bek berpaspor Brasil ini mencatatkan 11 penampilan dan membukukan satu gol selama membela Persija Jakarta.

Ia juga sempat membela Persija di Piala Presiden 2026.

Paulo Ricardo langsung angkat bicara setelah memutuskan hengkang dari Persija untuk bergabung dengan Garudayaksa FC.

"Saya sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Garudayaksa FC.