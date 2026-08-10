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JPNN.com Bali Sport Ini Daftar Skuad PSS Sleman Musim Depan, Pieter Huistra Optimistis

Ini Daftar Skuad PSS Sleman Musim Depan, Pieter Huistra Optimistis

Senin, 10 Agustus 2026 – 14:42 WIB
Ini Daftar Skuad PSS Sleman Musim Depan, Pieter Huistra Optimistis - JPNN.com Bali
PSS Sleman memperkenalkan para pemainnya menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang. Foto: PSS Sleman

bali.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman akhirnya memperkenalkan para pemainnya menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Total ada 10 pemain baru yang didatangkan manajemen untuk memperkuat kedalaman skuad Elang Jawa.

Di posisi penjaga gawang, PSS Sleman mendatangkan Pedro Caracoci dari Amazonas, Brasil.

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Lini pertahanan diperkuat Stefan Ashkovski, pemain Makedonia Utara yang dapat bermain sebagai bek kanan maupun kiri, serta Christophe Nduwarugira, bek tengah Timnas Burundi yang musim lalu membela Borneo FC.

Sektor tengah mendapatkan tambahan dari Moussa Bagayoko, gelandang asal Mali yang sebelumnya bermain untuk Al-Watan, Libya.

PSS Sleman juga mendatangkan Hiromu Tanaka dari klub J-League, Consadole Sapporo, Jepang dan serta Muhammad Isfandyar yang musim lalu bergabung dari Persiba Balikpapan.

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Di lini serang, PSS Sleman mendatangkan Matheus Fornazari dari BG Pathum United, Thailand; Melvyn Lorenzen dari Muangthong United, Thailand, serta eks penyerang Timnas Indonesia Dimas Drajad.

PSS Sleman juga mempertahankan sejumlah pemain yang menjadi bagian penting musim sebelumnya.

PSS Sleman akhirnya memperkenalkan para pemainnya menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.
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TAGS   PSS PSS Sleman Pieter Huistra Stadion Maguwoharjo Kendal Tornado FC Super League 2026-2027 laga uji coba

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