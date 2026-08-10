Java United FC Ikat Fabio Lefundes Dua Musim, Responsnya Luar Biasa!

bali.jpnn.com, SEMARANG - Java United FC langsung menggebrak seusai pindah ke Pulau Jawa.

Tim reinkarnasi Malut United ini menunjuk mantan juru taktik Madura United, Persita dan Borneo FC, Fabio Lefundes sebagai pelatih anyar.

Pelatih berkebangsaan Brasil ini menjadi arsitek anyar setelah manajemen mendepak Hendri Susilo.

Fabio Lefundes mendapat kontrak berdurasi dua tahun untuk menahkodai skuad yang kini berjuluk Laskar Kepodang Emas itu.

“Sugeng rawuh, Coach Fabio!” tulis pernyataan resmi klub dalam unggahan kolaborasi bersama sang pelatih.

Fabio Lefundes langsung tancap gas setelah mendapat kepercayaan menangani tim yang musim depan berkandang di Stadion Jatidiri, Semarang itu.

Ia langsung turun tangan memimpin program pemusatan latihan alias training camp (TC) di DI. Yogyakarta.

Fabio Lefundes bahkan langsung angkat bicara setelah menandatangani kontrak dua musim di Java United FC.