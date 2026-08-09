Bursa Transfer: Persib Tambah Amunisi Eropa, Boyong Bek Kroasia Danijel Loncar

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung terus memperkuat kedalaman skuad menjelang bergulirnya Super League 2026/2027 pada September mendatang.

Terbaru, skuad Pangeran Biru resmi mendatangkan bek tengah asal Kroasia, Danijel Loncar, Sabtu (8/8) kemarin.

Danijel Loncar memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Eropa.

Ia mengawali karier profesionalnya di klub Kroasia, NK Osijek pada 2017–2023 sebelum merumput tiga musim terakhir di kasta tertinggi Liga Polandia bersama Pogon Szczecin.

Pada musim 2025-2026, bek jangkung ini mencatatkan 28 penampilan dengan torehan satu gol dan satu assist.

Deputi CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menjelaskan bahwa perekrutan Danijel Loncar merupakan rekomendasi langsung dari tim pelatih.

Danijel Loncar didatangkan untuk memperkuat lini pertahanan tim.

Di posisi bek tengah, Persib Bandung sudah memiliki tiga pemain asing, yakni Patricio Matricardi, Julio Cesar de Freitas Filho dan Gabriel Mutombo.