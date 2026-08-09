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Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC

Minggu, 09 Agustus 2026 – 10:27 WIB
Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali
Penyerang Mariano Peralta bersama skuad Persib Bandung berenang di salah satu hotel di Bali. Persib melanjutkan TC di Bali seusai menjadi runner up Piala Presiden 2026. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persib tidak langsung pulang ke Bandung seusai gagal menjadi kampiun Piala Presiden 2026, Kamis (6/8) lalu.

Skuad Pengaran Biru memutuskan bertahan di Bali, melanjutkan training camp (TC) menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Alasan lainnya, Persib Bandung dijadwalkan mengikuti turnamen Dewata Challenge Series 2026 yang bergulir di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, pada 13 – 18 Agustus 2026.

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Persib bakal menghadapi tuan rumah Bali United dan tim Liga Super Malaysia, Sabah FC.

“Iya, kami bakal tampil di Dewata Challenge Series 2026.

Laga persahabatan ini sangat penting untuk meningkatkan komunikasi antarpara pemain,” ujar pelatih Persib Bandung Igor Tolic dilansir dari laman klub.

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Laga pembuka bakal mempertemukan tuan rumah Bali United melawan Sabah FC pada Kamis (13/8) mendatang pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Pertandingan kedua berlangsung pada Sabtu (15/8) pukul 18.30 WIB atau 19.30 WITA mempertemukan Sabah FC melawan Persib Bandung.

Persib Bandung memutuskan bertahan di Bali, melanjutkan training camp (TC) menyambut Dewata Challege Series 2026 yang bergulir di Stadion Kapten Dipta, Gianyar
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TAGS   Persib persib bandung Igor Tolic bali united Sabah FC Dewata Challenge Series 2026 stadion kapten dipta Super League 2026-2027

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