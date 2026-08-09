Bali United Tantang Persib & Sabah FC, Ini Jadwal & Harga Tiketnya, Gas!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ajang sepak bola berlabel internasional dijadwalkan berlangsung di Bali pekan depan.

Turnamen pramusim yang mengusung slogan "United in Dewata: Where Friendship Meets Football" dijadwalkan bergulir di markas Bali United, Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Berdasar jadwal yang dirilis panitia pelaksana, turnamen Dewata Challenge Series 2026 bergulir pada 13 – 18 Agustus 2026.

Turnamen ini bakal diikuti dua klub Super League berlabel juara Liga Indonesia, Persib Bandung dan Bali United yang bertindak sebagai tuan rumah.

Persib Bandung diketahui baru saja mencetak hattrick juara Liga Indonesia secara beruntun, sedangkan Bali United adalah kolektor dua gelar musim 2019 dan 2021.

Satu lagi adalah kontestan Liga Super Malaysia, Sabah FC.

“Ketiganya akan berusaha menjadi yang terbaik di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Tiga pertandingan, duel penuh gengsi. Aksi tanpa henti.