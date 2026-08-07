PSIM Rekrut Striker Paraguay Mauro Caballero, Pesaing Adrian Dalmau & Haljeta

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali mendatangkan pemain baru untuk menyambut kompetisi Super League 2025-2026.

Manajemen Laskar Mataram resmi mengumumkan striker anyar asal Paraguay, Mauro Caballero.

Keputusan ini menjadi langkah strategis tim untuk mendongkrak efektivitas dan produktivitas lini depan PSIM Yogyakarta.

"Mauro Caballero kami harapkan menjadi solusi atas krisis juru gedor tajam,” ujar Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar dilansir dari laman klub.

Mauro Caballero memiliki rekam jejak panjang di kancah internasional, termasuk berkarier di Liga Portugal hingga Iran.

Pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal penting baginya untuk cepat beradaptasi dengan atmosfer sepak bola nasional.

Iksan Mahar optimistis hadirnya Mauro Caballero dapat menjawab permasalahan minimnya gol tim musim lalu.

“Rekam jejaknya dari Portugal hingga Iran menumbuhkan optimisme bahwa ia bisa menjadi predator berbahaya di kotak penalti lawan," kata Iksan Mahar.