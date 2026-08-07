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PSIM Rekrut Striker Paraguay Mauro Caballero, Pesaing Adrian Dalmau & Haljeta

Jumat, 07 Agustus 2026 – 22:41 WIB
PSIM Rekrut Striker Paraguay Mauro Caballero, Pesaing Adrian Dalmau & Haljeta - JPNN.com Bali
Manajemen Laskar Mataram resmi mengumumkan striker anyar asal Paraguay, Mauro Caballero untuk musim depan. Foto: PSIM

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali mendatangkan pemain baru untuk menyambut kompetisi Super League 2025-2026.

Manajemen Laskar Mataram resmi mengumumkan striker anyar asal Paraguay, Mauro Caballero.

Keputusan ini menjadi langkah strategis tim  untuk mendongkrak efektivitas dan produktivitas lini depan PSIM Yogyakarta.

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"Mauro Caballero kami harapkan menjadi solusi atas krisis juru gedor tajam,” ujar Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar dilansir dari laman klub.

Mauro Caballero memiliki rekam jejak panjang di kancah internasional, termasuk berkarier di Liga Portugal hingga Iran.

Pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal penting baginya untuk cepat beradaptasi dengan atmosfer sepak bola nasional.

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Iksan Mahar optimistis hadirnya Mauro Caballero dapat menjawab permasalahan minimnya gol tim musim lalu.

“Rekam jejaknya dari Portugal hingga Iran menumbuhkan optimisme bahwa ia bisa menjadi predator berbahaya di kotak penalti lawan," kata Iksan Mahar.

Manajemen Laskar Mataram resmi mengumumkan striker anyar asal Paraguay, Mauro Caballero sebagai pemain baru, bersaing dengan Adrian Dalmau dan Nermin Haljeta
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TAGS   PSIM PSIM Yogyakarta striker Mauro Caballero Adrian Dalmau Nermin Haljeta Super League 2026-2027 Paraguay

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