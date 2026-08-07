JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Ini Daftar Asisten STY di Persija: Ada Yoo Jae-hoon hingga Maman Abdurahman

Ini Daftar Asisten STY di Persija: Ada Yoo Jae-hoon hingga Maman Abdurahman

Jumat, 07 Agustus 2026 – 22:25 WIB
Ini Daftar Asisten STY di Persija: Ada Yoo Jae-hoon hingga Maman Abdurahman - JPNN.com Bali
Persija akhirnya memperkenalkan jajaran tim kepelatihan yang akan mendampingi pelatih Shin Tae-yong menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija akhirnya memperkenalkan jajaran tim kepelatihan yang akan mendampingi pelatih Shin Tae-yong menghadapi kompetisi Super League 2026-2027.

Kolaborasi staf asal Korea Selatan dan Indonesia menjadi bagian dari langkah klub membangun fondasi yang kuat dalam menyambut era baru.

Di sektor penjaga gawang, ada nama mantan pelatih kiper Timnas Indonesia dan Persijap Jepara, Yoo Jae-hoon.

Baca Juga:

Mantan kiper Persipura ini memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Indonesia dan pernah meraih sejumlah prestasi, termasuk gelar juara bersama tim Mutiara Hitam.

Pengalaman serta pemahamannya terhadap karakter sepak bola Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas para penjaga gawang Macan Kemayoran.

Posisi asisten pelatih turut diisi oleh Cho Byung-kuk, mantan pemain Timnas Korea Selatan yang memiliki pengalaman berkarier di berbagai kompetisi Asia, seperti K-League, J.League, Chinese Super League, dan Thai League.

Baca Juga:

Cho Byung-kuk juga pernah memperkuat Korea Selatan di level internasional dan tampil pada Olimpiade Athena 2004.

Pengalamannya sebagai pemain dan pelatih diharapkan dapat membantu Shin Tae-yong menerapkan filosofi permainan yang telah disiapkan untuk Persija.

Persija akhirnya memperkenalkan jajaran tim kepelatihan yang akan mendampingi pelatih Shin Tae-yong menghadapi kompetisi Super League 2026-2027.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Shin Tae-yong STY Persija Persija Jakarta Super League Tim Kepelatihan Persija Yoo Jae hoon Maman Abdurahman Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

  2. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  3. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

Maaf, saat ini data tidak tersedia