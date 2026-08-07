Ini Daftar Asisten STY di Persija: Ada Yoo Jae-hoon hingga Maman Abdurahman

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija akhirnya memperkenalkan jajaran tim kepelatihan yang akan mendampingi pelatih Shin Tae-yong menghadapi kompetisi Super League 2026-2027.

Kolaborasi staf asal Korea Selatan dan Indonesia menjadi bagian dari langkah klub membangun fondasi yang kuat dalam menyambut era baru.

Di sektor penjaga gawang, ada nama mantan pelatih kiper Timnas Indonesia dan Persijap Jepara, Yoo Jae-hoon.

Mantan kiper Persipura ini memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Indonesia dan pernah meraih sejumlah prestasi, termasuk gelar juara bersama tim Mutiara Hitam.

Pengalaman serta pemahamannya terhadap karakter sepak bola Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas para penjaga gawang Macan Kemayoran.

Posisi asisten pelatih turut diisi oleh Cho Byung-kuk, mantan pemain Timnas Korea Selatan yang memiliki pengalaman berkarier di berbagai kompetisi Asia, seperti K-League, J.League, Chinese Super League, dan Thai League.

Cho Byung-kuk juga pernah memperkuat Korea Selatan di level internasional dan tampil pada Olimpiade Athena 2004.

Pengalamannya sebagai pemain dan pelatih diharapkan dapat membantu Shin Tae-yong menerapkan filosofi permainan yang telah disiapkan untuk Persija.