Marcos Puas Manuver Transfer Persik, Sentil Daya Ledak Marcelo & Park Jun heong

bali.jpnn.com, KEDIRI - Keputusan manajemen Persik Kediri mendatangkan dua pemain asing anyar asal Spanyol Marcelo Djalo dan Park Jun heong asal Korea Selatan (Korsel) disambut positif pelatih Marcos Reina.

Menurut Marcos Reina, tenaga Marcelo Djola dibutuhkan untuk menambal kekuatan lini pertahanan Persik Kediri di kompetisi Super League 2026-2027.

Pengalaman dan kemampuan Marcelo Djola yang lama bermain di Thai Super League dinilai dapat membantu Persik dalam menerapkan gaya permainan yang diusung musim depan.

"Marcelo pemain yang bagus dalam duel udara dan penguasaan bola.

Dia lahir di Spanyol serta mengenal kultur sepak bola Spanyol dengan baik.

Sosok bek natural yang bisa bermain di dua sisi, baik kanan maupun kiri," ujar Marcos Reina dilansir dari Antara.

Marcos Reina pun mengaku senang dengan kehadiran Marcelo Djola karena sang pemain memiliki sejumlah pengalaman yang dapat membantu tim dalam menghadapi kompetisi.

Pun dengan pemain bertahan asal Korsel Park Jun heong.