Bursa Transfer: Persik Rekrut Marcelo & Park Jun heong, Profilnya Mentereng

bali.jpnn.com, KEDIRI - Bursa transfer di skuad Persik Kediri mulai menggeliat.

Setelah merekrut eks striker Persib Bandung asal Spanyol, Sergio Castel, manajemen Persik kembali mengumumkan dua rekrutan anyar untuk kompetisi Super League 2026-2027.

Keduanya adalah pemain belakang asal Spanyol Marcelo Djalo dan Park Jun heong asal Korea Selatan (Korsel).

Marcelo Djalo adalah bek berusia 32 tahun kelahiran Barcelona, Spanyol.

Marcelo memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub Eropa sebelum melanjutkan kariernya di Asia, tepatnya di Thai Super League bersama Buriram United dan Uthai Thani.

Di lain sisi, Park Jun heong adalah pemain 33 tahun yang lama malang melintang di kompetisi sepak bola Asia.

Dua musim terakhir, Park Jun heong membantu klub Liga Super Malaysia, Johor Darul Ta’zim menjadi kampiun di negeri jiran.

Tak hanya di Malaysia, Park Jun heong punya pengalaman bermain di Thailand, Korea Selatan, Hong Kong dan juga Eropa.