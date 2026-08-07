Igor Tolic Sportif, Legawa Persib Gagal Juara, Beri Selamat Persebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic bersikap sportif meski gagal membawa skuad Pangeran Biru menjuarai Piala Presiden 2026.

Persib harus puas menjadi runner-up setelah kalah adu penalti dari Persebaya Surabaya pada laga final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) malam.

Juru taktik asal Kroasia tersebut tak ragu menyampaikan selamat atas keberhasilan sang lawan meraih juara.

"Selamat untuk Persebaya. Mereka tampil sangat baik sepanjang turnamen dan layak menjadi pemenang," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Bagi Igor Tolic, hasil di turnamen pramusim ini bukan sekadar soal trofi.

Mantan asisten pelatih Bojan Hodak musim lalu ini justru mengapresiasi perkembangan positif timnya.

Terutama keberanian memberi jam terbang kepada para pemain muda, seperti Nazriel Alfaro Syahdan, Rafi Rasyiq, Adzikry Fadlillah, Faris Abdul Hafizh, hingga Ikhwan Ali Tanamal.

"Kami mampu menembus partai puncak meski kondisi tim tidak utuh.