Tavares Masih Lapar Gelar Juara, Tantang Penang FC di Laga Internasional

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persebaya Surabaya mencetak sejarah baru dalam keikutsertaannya di ajang Piala Presiden 2026.

Selalu gagal meraih podium juara, tim berjuluk The Green Force ini akhirnya berhasil mengangkat trofi turnamen pramusim bergengsi ini untuk pertama kalinya dalam sejarah klub seusai mengalahkan Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) malam.

Keberhasilan ini terasa kian spesial karena menjadi pemungkas dahaga gelar Persebaya selama 22 tahun, baik di kompetisi resmi maupun turnamen pramusim skala nasional.

Pencapaian manis tersebut merupakan buah dari konsistensi dan proses pembangunan skuad yang terus dimatangkan sepanjang pramusim.

Kendati demikian, pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menegaskan bahwa gelar ini bukanlah alasan bagi timnya untuk cepat berpuas diri.

Menurut juru taktik asal Portugal ini, trofi Piala Presiden adalah fondasi awal yang kokoh untuk menyongsong tantangan yang lebih besar di kompetisi Super League 2026-2027.

"Trofi ini menjadi awal yang sangat baik bagi Persebaya.

Kami tentu senang bisa mempersembahkan gelar Piala Presiden kepada seluruh keluarga besar Persebaya,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.