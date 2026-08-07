JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Tavares Masih Lapar Gelar Juara, Tantang Penang FC di Laga Internasional

Tavares Masih Lapar Gelar Juara, Tantang Penang FC di Laga Internasional

Jumat, 07 Agustus 2026 – 16:34 WIB
Tavares Masih Lapar Gelar Juara, Tantang Penang FC di Laga Internasional - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mendampingi timnya saat melawan Persib pada laga final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) malam. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persebaya Surabaya mencetak sejarah baru dalam keikutsertaannya di ajang Piala Presiden 2026.

Selalu gagal meraih podium juara, tim berjuluk The Green Force ini akhirnya berhasil mengangkat trofi turnamen pramusim bergengsi ini untuk pertama kalinya dalam sejarah klub seusai mengalahkan Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) malam.

Keberhasilan ini terasa kian spesial karena menjadi pemungkas dahaga gelar Persebaya selama 22 tahun, baik di kompetisi resmi maupun turnamen pramusim skala nasional.

Baca Juga:

Pencapaian manis tersebut merupakan buah dari konsistensi dan proses pembangunan skuad yang terus dimatangkan sepanjang pramusim.

Kendati demikian, pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menegaskan bahwa gelar ini bukanlah alasan bagi timnya untuk cepat berpuas diri.

Menurut juru taktik asal Portugal ini, trofi Piala Presiden adalah fondasi awal yang kokoh untuk menyongsong tantangan yang lebih besar di kompetisi Super League 2026-2027.

Baca Juga:

"Trofi ini menjadi awal yang sangat baik bagi Persebaya.

Kami tentu senang bisa mempersembahkan gelar Piala Presiden kepada seluruh keluarga besar Persebaya,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menegaskan bahwa gelar ini bukanlah alasan bagi timnya untuk cepat berpuas diri setelah mengalahkan Persib
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bernardo Tavares Persebaya Persebaya Surabaya Persib persib bandung persebaya vs persib Piala Presiden 2026 Penang FC Liga Super Malaysia stadion kapten dipta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

  2. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  3. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

Maaf, saat ini data tidak tersedia