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Persebaya Juara Piala Presiden 2026, Tavares: Penantian 22 Tahun Berakhir

Jumat, 07 Agustus 2026 – 07:14 WIB
Persebaya Juara Piala Presiden 2026, Tavares: Penantian 22 Tahun Berakhir - JPNN.com Bali
Persebaya Surabaya mengakhiri perjalanan di Piala Presiden 2026 dengan hasil manis menjadi juara setelah mengalahkan Persib di Stadion Kapten Dipta, Kamis (6/8) malam. Foto; Persebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persebaya Surabaya mengakhiri perjalanan di Piala Presiden 2026 dengan hasil manis.

Skuad Bajol Ijo keluar sebagai juara setelah menundukkan Persib Bandung melalui drama adu penalti 6-5 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8) malam.

Sebelum drama adu penalti, kedua tim bermain sengit hingga skor bertahan imbang 1-1 selama 120 menit.

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Gelar ini menjadi trofi Piala Presiden perdana bagi Persebaya, sekaligus menjadi modal berharga menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Gelandang Persebaya, Gledson Paixao Da Silva, menjadi pahlawan penentu seusai sepakannya menembus gawang Persib dalam babak tos-tosan.

Selain Gledson, kredit khusus layak diberikan kepada kiper pengganti Reza Arya Pratama.

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Penjaga gawang berusia 26 tahun itu tampil gemilang dengan menepis dua eksekusi penalti pemain Persib.

Meski satu tendangan algojo Persebaya, Yuran Fernandes, sempat melenceng, kepiawaian mantan kiper PSM Makassar memastikan kemenangan 6-5 untuk Persebaya.

Persebaya Surabaya mengakhiri perjalanan di Piala Presiden 2026 dengan hasil manis menjadi juara setelah mengalahkan Persib di Stadion Kapten Dipta, Kamis malam
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TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya Piala Presiden 2026 Persib Juara Piala Presiden 2026 persib bandung Bernardo Tavares stadion kapten dipta Persija arema fc

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