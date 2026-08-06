Persija Bungkam Arema FC 3 – 1, Kunci Peringkat Ketiga Piala Presiden 2026
bali.jpnn.com, GIANYAR - Persija akhirnya pulang ke Jakarta dengan riang gembira.
Pada perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8) sore, Persija berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 3 – 1.
Tiga gol kemenangan Persija dicetak Witan Sulaeman menit ke-6, Arlyansyah Abdulmanan menit ke-73 dan Victor Dethan menit ke-87.
Gol balasan Arema FC dicetak Salim Akbar Tuharea menit ke-27.
Persija mengambil inisiatif serangan sejak awal dan langsung unggul cepat pada menit ke-6 lewat sepakan Witan Sulaeman.
Arema FC yang tersengat merespons hingga sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Salim Akbar Tuharea di menit ke-27.
Arema FC sebenarnya sempat berbalik unggul lewat gol Joel Vinicius pada menit ke-40.
Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah meninjau ulang melalui rekaman Video Assistant Referee (VAR).
Pada perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) sore, Persija mengalahkan Arema FC 3 - 1.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News