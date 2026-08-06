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Persija Bungkam Arema FC 3 – 1, Kunci Peringkat Ketiga Piala Presiden 2026

Kamis, 06 Agustus 2026 – 18:12 WIB
Persija Bungkam Arema FC 3 – 1, Kunci Peringkat Ketiga Piala Presiden 2026 - JPNN.com Bali
Gaya selebrasi pemain Persija Witan Sulaeman saat menjebol gawang Arema FC pada perebutan gelar juara ketiga Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) sore. Foto: Persija

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persija akhirnya pulang ke Jakarta dengan riang gembira.

Pada perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8) sore, Persija berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 3 – 1.

Tiga gol kemenangan Persija dicetak Witan Sulaeman menit ke-6, Arlyansyah Abdulmanan menit ke-73 dan Victor Dethan menit ke-87.

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Gol balasan Arema FC dicetak Salim Akbar Tuharea menit ke-27.

Persija mengambil inisiatif serangan sejak awal dan langsung unggul cepat pada menit ke-6 lewat sepakan Witan Sulaeman.

Arema FC yang tersengat merespons hingga sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Salim Akbar Tuharea di menit ke-27.

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Arema FC sebenarnya sempat berbalik unggul lewat gol Joel Vinicius pada menit ke-40.

Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah meninjau ulang melalui rekaman Video Assistant Referee (VAR).

Pada perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) sore, Persija mengalahkan Arema FC 3 - 1.
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TAGS   Persija Persija Jakarta arema fc Persija vs Arema FC Final Piala Presiden 2026 stadion kapten dipta

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