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JPNN.com Bali Sport Persik Rekrut Eks Striker Persib Sergio Castel, Marcos Reina Buka Suara

Persik Rekrut Eks Striker Persib Sergio Castel, Marcos Reina Buka Suara

Kamis, 06 Agustus 2026 – 17:08 WIB
Persik Rekrut Eks Striker Persib Sergio Castel, Marcos Reina Buka Suara - JPNN.com Bali
Setelah dilepas manajemen Persib bulan lalu, striker Sergio Castel resmi bergabung dengan Persik Kediri untuk mengarungi kompetisi Super League 2026-2027. Foto: Persik Kediri

bali.jpnn.com, KEDIRI - Rumor mantan pemain Persib Bandung Sergio Castel hengkang ke klub Persik Kediri akhirnya menjadi kenyataan.

Setelah dilepas manajemen Persib bulan lalu, pesepak bola asal Spanyol ini resmi bergabung dengan Persik Kediri untuk mengarungi kompetisi Super League 2026-2027.

Sebelum bermain di Indonesia, Sergio Castel menghabiskan sebagian besar masa karirnya bermain di kompetisi sepakbola Spanyol.

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Sport Director Persik Kediri Razzi Taruna mengatakan rekrutmen Sergio Castel berdasar evaluasi dan diskusi dengan tim pelatih.

"Manajemen serta pelatih berdiskusi, dan lini depan adalah salah satu sektor yang perlu untuk mendapatkan tambahan suntikan kekuatan.

Kami senang melihat Sergio Castel berkostum Persik Kediri," ujar Razzi Taruna dilansir dari laman Persik Kediri.

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Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengatakan kehadiran Sergio Castel tidak hanya untuk memberi warna di lini serang tim, tetapi juga membantu skuad Macan Putih meraih kemenangan di Super League.

“Senang bisa melihat Sergio Castel bergabung bersama Persik Kediri.

Setelah dilepas manajemen Persib bulan lalu, striker Sergio Castel resmi bergabung dengan Persik Kediri untuk mengarungi kompetisi Super League 2026-2027
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TAGS   Persik Kediri Persib persib bandung Sergio Castel striker Super League 2026-2027 Spanyol Marcos Reina

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