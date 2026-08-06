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Semen Padang Jor-joran, TC di Yogyakarta, Kalah Tipis dari Bhayangkara FC

Kamis, 06 Agustus 2026 – 16:51 WIB
Semen Padang Jor-joran, TC di Yogyakarta, Kalah Tipis dari Bhayangkara FC - JPNN.com Bali
Semen Padang menggelar training camp di DI Yogyakarta selama bulan Agustus dan menantang lima tim untuk laga uji coba, ada Bhayangkara FC, Borneo FC dan lainnya. Foto: I.League

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - Semen Padang FC terus mematangkan persiapan demi menyongsong sengitnya kompetisi Liga 2 2026-2027.

Skuad berjuluk Kabau Sirah ini resmi memboyong 29 pemain untuk menjalani pemusatan latihan alias training camp (TC) di DI Yogyakarta selama dua pekan, terhitung sejak 2 hingga 18 Agustus 2026.

Sebagai bagian dari agenda TC, Semen Padang dijadwalkan melakoni lima laga uji tanding untuk menguji kekuatan serta mengasah kolektivitas tim.

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Lima lawan yang dijajal Semen Padang di antaranya Bhayangkara FC, Borneo FC Samarinda, Kendal Tornado FC, Java United FC (eks Malut United), dan Dejan FC.

Namun, langkah awal Kabau Sirah dalam laga uji coba belum berjalan mulus.

Semen Padang harus mengakui keunggulan setelah tumbang dari Bhayangkara FC, Rabu (5/8) kemarin dengan skor tipis 0-1.

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Setelah menghadapi Bhayangkara FC, Semen Padang dijadwalkan menantang Borneo pada Minggu (9/8), Kendal Tornado FC pada Rabu (12/8), Java United pada Sabtu (15/8) dan Dejan FC, Senin (17/8) mendatang.

Manajer Semen Padang Braditi Moulevey mengatakan genda uji coba ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi setelah para pemain menjalani program latihan yang intensif.

Semen Padang menggelar training camp di DI Yogyakarta selama bulan Agustus dan menantang lima tim untuk laga uji coba, ada Bhayangkara FC, Borneo FC dan lainnya
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TAGS   Semen Padang DI Yogyakarta Training Camp laga uji coba liga 2 Liga 2 2026-2027 Bhayangkara FC Borneo FC Java United Dejan FC

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