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JPNN.com Bali Sport Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs Persib: Duel Tim Juara

Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs Persib: Duel Tim Juara

Kamis, 06 Agustus 2026 – 16:31 WIB
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs Persib: Duel Tim Juara - JPNN.com Bali
Ilustrasi Piala Presiden 2026. Dua tim besar era Perserikatan Persebaya Surabaya dan Persib Bandung berburu juara Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) malam ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, GIANYAR - Duel ideal terjadi di Piala Presiden 2026.

Dua tim besar era Perserikatan Persebaya Surabaya dan Persib Bandung berburu juara Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal.

Persebaya membungkam Arema FC, sementara Persib mengalahkan Persija.

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Pertandingan final ini dijadwalkan berlangsung di markas Bali United, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) malam pukul 20.00 WIB atau 21.00 WITA.

Mengingat pertandingan besar ini tanpa dihadiri penonton, suporter kedua kesebelasan tak perlu khawatir.

Bobotoh dan Bonek bisa menyaksikan laga seru ini melalui tayangan televisi yang disiarkan secara live oleh Indosiar serta Vidio.

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Laga ini menjadi ajang pembuktian sekaligus perburuan gelar kedua bagi kedua tim di ajang Piala Presiden.

Persib sebelumnya meraih trofi pada edisi 2015, sementara Persebaya harus puas menjadi runner-up di edisi 2019.

Dua tim besar era Perserikatan Persebaya Surabaya dan Persib Bandung berburu juara Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) malam ini
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