Tolic Semringah Duet Barros-Sekulic On Fire, Optimistis Juara Piala Presiden

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib Bandung menjaga asa untuk merengkuh trofi Piala Presiden untuk kedua kalinya setelah menanti selama 11 tahun.

Gelar juara terakhir kali diraih Persib pada edisi perdana 2015 silam setelah membungkam Sriwijaya FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Persib harus melewati hadangan Persebaya Surabaya dalam laga big match final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) besok.

Pelatih Persib Igor Tolic optimistis menatap partai puncak ini.

Ia menyoroti lini depan Maung Bandung yang kian tajam berkat duet Uilliam Barros dan Balsa Sekulic yang masing-masing telah mengemas tiga gol sepanjang turnamen.

"Selalu menjadi hal yang bagus ketika striker mencetak gol.

Kami memang belum banyak berlatih mengatur pola penyerangan, melainkan lebih fokus bermain solid," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Kendati demikian, Igor Tolic enggan memandang remeh Persebaya Surabaya.