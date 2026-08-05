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Rachmat Irianto Bongkar Kondisi Pemain Persebaya, Siap Tempur Kontra Persib

Rabu, 05 Agustus 2026 – 21:13 WIB
Rachmat Irianto Bongkar Kondisi Pemain Persebaya, Siap Tempur Kontra Persib - JPNN.com Bali
Gelandang Persebaya Rachmat Irianto menegaskan kesiapan The Green Force menghadapi Persib dalam laga final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) besok. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang Persebaya Rachmat Irianto menegaskan kesiapan The Green Force menghadapi Persib dalam laga final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) besok.

Meski mengakui Persib diunggulkan, pemain yang akrab disapa Rian itu memastikan Persebaya tidak akan gentar dan siap tampil habis-habisan.

"Persib adalah tim yang sangat kuat dan layak disebut sebagai favorit.

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Namun, kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan memanfaatkan setiap celah yang ada.

Siapa pun lawannya, kami akan memberikan segalanya demi hasil terbaik," ujar Rachmat Irianto dilansir dari laman klub.

Anak kandung legenda Persebaya, almarhum Bejo Sugiantoro ini tidak menampik bahwa jadwal padat dan perjalanan antarkota menjadi tantangan terberat timnya jelang partai puncak.

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Jeda waktu yang amat singkat memaksa pemain bekerja ekstra untuk memulihkan kebugaran fisik.

"Kami sangat kelelahan. Jadwal padat, waktu pemulihan singkat, dan perjalanan antarkota cukup menguras kondisi.

Gelandang Persebaya Rachmat Irianto menegaskan kesiapan The Green Force menghadapi Persib dalam laga final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar
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TAGS   Rachmat Irianto Persebaya Persib persebaya vs persib Piala Presiden 2026 stadion kapten dipta Final Piala Presiden 2026

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