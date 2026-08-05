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Bernardo Tavares Puji Persib, tetapi Persebaya tak Gentar, Kalimatnya Tegas

Rabu, 05 Agustus 2026 – 20:59 WIB
Bernardo Tavares Puji Persib, tetapi Persebaya tak Gentar, Kalimatnya Tegas - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares melemparkan pujian setinggi langit kepada Persib Bandung menjelang laga pamungkas final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8) besok. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares melemparkan pujian setinggi langit kepada Persib Bandung menjelang laga pamungkas final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8) besok.

Juru taktik asal Portugal itu menilai Persib Bandung sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia dengan materi pemain yang sangat solid dan merata.

"Persib adalah juara Super League dalam tiga musim terakhir dan memiliki kedalaman skuad yang sangat baik.

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Jika melihat komposisi pemain mereka, seolah-olah mereka bisa membentuk tiga tim yang sama kuat," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Persebaya menembus partai puncak usai membekuk Arema FC dengan skor tipis 1-0 di babak semifinal.

Di sisi lain, Persib menyegel tiket final setelah memenangi duel sengit kontra Persija Jakarta dengan skor 2-1.

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Meski memuji Persib habis-habisan, Bernardo Tavares menegaskan skuad Bajul Ijo sama sekali tidak merasa minder.

Mantan pelatih PSM Makassar ini menilai segala kemungkinan bisa terjadi selama 90 menit di lapangan.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares melemparkan pujian setinggi langit kepada Persib Bandung menjelang laga final Piala Presiden 2026 di Stadion Dipta
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TAGS   Bernardo Tavares Persebaya Persebaya Surabaya Persib persib bandung persebaya vs persib Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya vs Persib Bandung stadion kapten dipta

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