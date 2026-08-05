JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Buntut Laga El Clasico, Igor Tolic Cemas Kondisi Skuad Persib Kontra Persebaya

Buntut Laga El Clasico, Igor Tolic Cemas Kondisi Skuad Persib Kontra Persebaya

Rabu, 05 Agustus 2026 – 11:07 WIB
Buntut Laga El Clasico, Igor Tolic Cemas Kondisi Skuad Persib Kontra Persebaya - JPNN.com Bali
Skuad Persib yang diturunkan pelatih Igor Tolic untuk menghadapi Persija pada babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) kemarin. Foto: Persib

bali.jpnn.com, GIANYAR - Laga El Clasico yang berlangsung pada babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore menjadi milik Persib.

Pada pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal laga, Persib berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2 – 1.

Persib unggul lebih dahulu sejak babak pertama melalui duo penyerang Uilliam Barros Pereira menit 21 dan tendangan penalti Balsa Sekulic menit 27.

Baca Juga:

Persija hanya mampu membalas satu gol yang dicetak mantan pemain Timnas Korea Selatan Kwon Chang-hoon menit 85.

Pelatih Persib Igor Tolic mengakui timnya harus bekerja keras mengalahkan Persija dalam kondisi fisik para pemain mulai terkuras.

“Para pemain kami mengalami kelelahan, sementara Persija tampil lebih lepas," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Menurut tangan kanan mantan pelatih Persib Bojan Hodak ini, skuad Pangeran Biru sebenarnya memiliki peluang untuk mengakhiri pertandingan lebih cepat sejak babak pertama.

Namun, pada babak kedua Persija menunjukkan peningkatan performa yang membuat pertandingan berlangsung ketat hingga peluit panjang dibunyikan.

Pelatih Persib Igor Tolic mengakui timnya harus bekerja keras mengalahkan Persija dalam kondisi fisik para pemain mulai terkuras.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   El Clasico Igor Tolic Persib persib bandung Persija Jakarta Persija Persib vs Persija Persib Bandung vs Persija Jakarta Piala Presiden 2026 Persebaya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

  2. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  3. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU