Buntut Laga El Clasico, Igor Tolic Cemas Kondisi Skuad Persib Kontra Persebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Laga El Clasico yang berlangsung pada babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore menjadi milik Persib.

Pada pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal laga, Persib berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2 – 1.

Persib unggul lebih dahulu sejak babak pertama melalui duo penyerang Uilliam Barros Pereira menit 21 dan tendangan penalti Balsa Sekulic menit 27.

Persija hanya mampu membalas satu gol yang dicetak mantan pemain Timnas Korea Selatan Kwon Chang-hoon menit 85.

Pelatih Persib Igor Tolic mengakui timnya harus bekerja keras mengalahkan Persija dalam kondisi fisik para pemain mulai terkuras.

“Para pemain kami mengalami kelelahan, sementara Persija tampil lebih lepas," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Menurut tangan kanan mantan pelatih Persib Bojan Hodak ini, skuad Pangeran Biru sebenarnya memiliki peluang untuk mengakhiri pertandingan lebih cepat sejak babak pertama.

Namun, pada babak kedua Persija menunjukkan peningkatan performa yang membuat pertandingan berlangsung ketat hingga peluit panjang dibunyikan.