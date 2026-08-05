Shin Tae yong tak Puas Hasil El Clasico, Singgung Celah Kelemahan Persija

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persija Jakarta harus mengubur asa melangkah ke partai puncak Piala Presiden 2026 setelah takluk dari Persib Bandung dalam duel sengit bertajuk El Clasico di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8).

Persija takluk dari Persib Bandung dengan skor tipis 1–2.

Persib langsung tampil menyengat dan mengunci keunggulan dua gol di babak pertama melalui aksi Uilliam Barros Pereira menit ke-21 serta eksekusi penalti Balsa Sekulic menit ke-27.

Persija baru mampu menipiskan ketertinggalan di penghujung laga melalui gol mantan pemain Timnas Korea Selatan, Kwon Chang-hoon, menit ke-85 memanfaatkan assist Victor Dethan.

Pelatih Persija Shin Tae-yong mengapresiasi daya juang anak asuhnya sambil memberikan selamat kepada Persib Bandung.

"Saya mengucapkan selamat kepada Persib. Para pemain kedua tim sudah bertanding dengan sungguh-sungguh,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

Meski demikian, juru taktik asal Korea Selatan tersebut tak menutupi rasa kecewanya terhadap hasil akhir pertandingan.

Pasalnya, sejak awal dirinya menargetkan kemenangan setelah melihat komposisi tim yang diturunkan pada laga besar itu.