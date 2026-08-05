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JPNN.com Bali Sport Marcos Santos Minta Maaf Arema FC Keok di Derbi Jatim, Target Bungkam Persija

Marcos Santos Minta Maaf Arema FC Keok di Derbi Jatim, Target Bungkam Persija

Rabu, 05 Agustus 2026 – 09:57 WIB
Marcos Santos Minta Maaf Arema FC Keok di Derbi Jatim, Target Bungkam Persija - JPNN.com Bali
Pelatih Arema FC Marcos Santos secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pendukung setia, Aremania, setelah kalah dari Persebaya pada laga semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) malam. Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, GIANYAR - Impian Arema FC merengkuh gelar juara Piala Presiden kali kelima pupus sudah.

Pada laga semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam kemarin, Arema FC takluk dari sang rival abadi, Persebaya.

Derbi Jawa Timur (Jatim) itu berakhir 1 – 0 untuk kemenangan Persebaya atas Arema FC berkat gol tunggal bek tengah Yuran Fernandes.

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Hasil ini sangat mengecewakan bagi skuad Singo Edan, pemain dan tim pelatih Arema FC.

Oleh karena itu, pelatih Arema FC Marcos Santos secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pendukung setia, Aremania.

“Saya ingin minta maaf kepada seluruh Aremnia dengan hasil yang tidak sesuai ekspektasi ini,” ujar Marcos Santos dilansir dari laman klub.

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Meski kecewa dengan hasil akhir, juru taktik asal Portugal ini memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain Arema FC.

“Tim kami sama sekali tidak kekurangan daya juang maupun usaha.

Pelatih Arema FC Marcos Santos secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pendukung setia, Aremania setelah kalah dari Persebaya
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TAGS   Marcos Santos arema fc Persebaya Persebaya Surabaya persebaya vs arema fc Persebaya Surabaya vs Arema FC aremania Piala Presiden 2026 Persija stadion kapten dipta

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