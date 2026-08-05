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JPNN.com Bali Sport Eksperimen Bernardo Tavares Nyaris Gagal: Pertandingan Sulit, Banyak Emosi!

Eksperimen Bernardo Tavares Nyaris Gagal: Pertandingan Sulit, Banyak Emosi!

Rabu, 05 Agustus 2026 – 09:39 WIB
Eksperimen Bernardo Tavares Nyaris Gagal: Pertandingan Sulit, Banyak Emosi! - JPNN.com Bali
Gelandang Francisco Rivera menjadi aktor kemenangan saat melawan Arema FC pada laga derbi jatim, semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) malam. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persebaya Surabaya berhasil mengamankan tiket final Piala Presiden 2026 setelah menggasak rival abadinya, Arema FC dengan skor 1 – 0 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam kemarin.

Gol tunggal hasil sundulan bek tengah Yuran Fernandes di penghujung babak pertama menjadi pembeda sekaligus pemutus asa Singo Edan merebut juara Piala Presiden kali kelima.

Kemenangan ini memastikan skuad Bajol Ijo menantang Persib Bandung di laga final yang berlangsung di tempat yang sama, Kamis (6/8) besok malam.

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Persebaya sebenarnya berpeluang menambah gol setelah Arema FC bermain dengan 10 pemain seusai Diego Landis diganjar kartu merah oleh pengadil lapangan pada menit ke-66.

Namun, keunggulan pemain ini tidak berarti bagi Persebaya lantaran Arema FC cenderung bermain defensif.

Lini serang Persebaya gagal mengonversi sejumlah peluang untuk menjebol gawang Adi Satryo kali kedua.

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“Ini pertandingan yang sulit. Terlalu banyak emosi dan pelanggaran,” ujar Bernardo Tavares dalam rekaman pertandingan yang diterima redaksi bali.JPNN.com.

Persebaya memulai pertandingan dengan tidak biasa. Bernardo Tavares secara mengejutkan mencadangkan roh lini tengah tim, Francisco Rivera.

Persebaya Surabaya berhasil mengamankan tiket final Piala Presiden 2026 setelah menggasak rival abadinya, Arema FC dengan skor 1 – 0 di Stadion Kapten Dipta
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