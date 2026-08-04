Persib Gilas Persija di Laga El Clasico, Ulang Momen Bersejarah 11 Tahun Silam

bali.jpnn.com, GIANYAR - Laga El Clasico yang berlangsung pada babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore menjadi milik Persib.

Pada pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal laga, Persib berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2 – 1.

Persib unggul lebih dahulu sejak babak pertama melalui duo penyerang Uilliam Barros Pereira menit 21 dan tendangan penalti Balsa Sekulic menit 27.

Persija hanya mampu membalas satu gol yang dicetak mantan pemain Timnas Korea Selatan Kwon Chang-hoon menit 85.

Hasil ini menjadi final kedua yang diraih Persib Bandung setelah 11 tahun menanti.

Final pertama Persib terjadi pada musim 2015.

Kala itu, Persib bahkan menjadi juara Piala Presiden edisi pertama setelah mengalahkan Sriwijaya FC dengan skor 2 – 0 di Stadion Gelora Bung Karno pada 18 Oktober 2015 silam.

Persib tampil menggebrak di babak pertama dan unggul lebih dahulu lewat sepakan Barros pada menit ke-21.