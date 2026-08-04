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Persib Gilas Persija di Laga El Clasico, Ulang Momen Bersejarah 11 Tahun Silam

Selasa, 04 Agustus 2026 – 17:58 WIB
Persib Gilas Persija di Laga El Clasico, Ulang Momen Bersejarah 11 Tahun Silam - JPNN.com Bali
Penyerang Persib Bandung Uilliam Barros Pereira melepaskan tendangan untuk menjebol gawang Persija pada laga semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) sore. Persib mengalahkan Persija dengan skor 2 - 1 dan berhak melaju ke babak final setelah 11 tahun menanti. Foto: Persib

bali.jpnn.com, GIANYAR - Laga El Clasico yang berlangsung pada babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore menjadi milik Persib.

Pada pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal laga, Persib berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2 – 1.

Persib unggul lebih dahulu sejak babak pertama melalui duo penyerang Uilliam Barros Pereira menit 21 dan tendangan penalti Balsa Sekulic menit 27.

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Persija hanya mampu membalas satu gol yang dicetak mantan pemain Timnas Korea Selatan Kwon Chang-hoon menit 85.

Hasil ini menjadi final kedua yang diraih Persib Bandung setelah 11 tahun menanti.

Final pertama Persib terjadi pada musim 2015.

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Kala itu, Persib bahkan menjadi juara Piala Presiden edisi pertama setelah mengalahkan Sriwijaya FC dengan skor 2 – 0 di Stadion Gelora Bung Karno pada 18 Oktober 2015 silam.

Persib tampil menggebrak di babak pertama dan unggul lebih dahulu lewat sepakan Barros pada menit ke-21.

Laga El Clasico yang berlangsung pada babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore menjadi milik Persib.
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TAGS   Persib persib bandung Persija Persija Jakarta El Clasico Persib vs Persija Persib Bandung vs Persija Jakarta Piala Presiden 2026 stadion kapten dipta

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