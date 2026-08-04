Upate Bomber Persebaya Alex Martins! Tahap Pemulihan, Absen Kontra Arema FC

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persebaya rugi besar menjelang derbi Jawa Timur (Jatim) kontra Arema FC pada babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam.

The Green Force dipastikan tak bisa diperkuat bomber haus gol Alex Martins karena masih dalam tahap pemulihan cedera.

Mantan penyerang Madura United dan Dewa United megalami cedera dislokasi bahu pada laga Persebaya kontra Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, beberapa hari lalu.

Insiden cedera terjadi pada menit ke-90+1 usai Alex salah mendarat saat berduel dengan pemain lawan.

Penyerang asal Brasil tersebut langsung ditarik keluar dan digantikan oleh Randy May.

Chief Medical Officer Persebaya dr. Pratama Wicaksana Wijaya Sp.KO mengonfirmasi Alex Martins mengalami dislokasi bahu yang membutuhkan penanganan medis intensif.

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"Upaya reposisi di lapangan tidak optimal karena massa otot Alex yang cukup besar.

Kami langsung berkoordinasi dengan panitia merujuknya ke Mayapada Hospital.