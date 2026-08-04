JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs Arema FC: Dijamin Panas

Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs Arema FC: Dijamin Panas

Selasa, 04 Agustus 2026 – 16:03 WIB
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs Arema FC: Dijamin Panas - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Derbi Jawa Timur (Jatim) berlangsung pada babak semifinal Piala Presiden 2026 antara Persebaya kontra Arema FC di Stadion Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam ini. Foto: Instagram @dewa_united

bali.jpnn.com, GIANYAR - Derbi Jawa Timur (Jatim) berlangsung pada babak semifinal Piala Presiden 2026 antara Persebaya kontra Arema FC.

Laga panas ini dijadwalkan berlangsung di markas Bali United, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) malam.

Berdasar jadwal yang dirilis panpel Piala Presiden 2026, derbi panas ini berlangsung pada pukul 19.30 WIB atau 20.30 WITA.

Baca Juga:

Mengingat laga ini tanpa penonton, suporter kedua kesebelasan tak perlu khawatir lantaran pertandingan besar ini bisa Anda saksikan di stasiun televisi Indosiar.

Yang menarik, panasnya tensi pertandingan terasa sebelum laga bergulir.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memastikan skuad Bajol Ijo akan menampilkan penampilan terbaik di ajang ini.

Baca Juga:

Meski begitu, Bernardo Tavares menilai kualitas Arema FC tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Persebaya.

Baginya, Singo Edan tetap merupakan salah satu tim terkuat di Indonesia, terlebih memiliki pengalaman dan tradisi yang sangat baik di ajang Piala Presiden.

Derbi Jawa Timur (Jatim) berlangsung pada babak semifinal Piala Presiden 2026 antara Persebaya kontra Arema FC berlangsung di Stadion Dipta, Gianyar, Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persebaya arema fc persebaya vs arema fc Piala Presiden 2026 Live Streaming Persebaya vs Arema FC Prediksi Persebaya vs Arema FC Susunan Pemain Persebaya vs Arema FC Bernardo Tavares Marcos Santos stadion kapten dipta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

  2. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  3. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU