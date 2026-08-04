Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs Arema FC: Dijamin Panas

bali.jpnn.com, GIANYAR - Derbi Jawa Timur (Jatim) berlangsung pada babak semifinal Piala Presiden 2026 antara Persebaya kontra Arema FC.

Laga panas ini dijadwalkan berlangsung di markas Bali United, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) malam.

Berdasar jadwal yang dirilis panpel Piala Presiden 2026, derbi panas ini berlangsung pada pukul 19.30 WIB atau 20.30 WITA.

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Mengingat laga ini tanpa penonton, suporter kedua kesebelasan tak perlu khawatir lantaran pertandingan besar ini bisa Anda saksikan di stasiun televisi Indosiar.

Yang menarik, panasnya tensi pertandingan terasa sebelum laga bergulir.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memastikan skuad Bajol Ijo akan menampilkan penampilan terbaik di ajang ini.

Meski begitu, Bernardo Tavares menilai kualitas Arema FC tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Persebaya.

Baginya, Singo Edan tetap merupakan salah satu tim terkuat di Indonesia, terlebih memiliki pengalaman dan tradisi yang sangat baik di ajang Piala Presiden.