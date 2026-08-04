Eks Winger Persija Allano Lima Unjuk Gigi, Senjata Anyar Bhayangkara FC

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Winger asal Brasil Allano Brendon de Souza Lima tak perlu lama menganggur seusai hengkang dari tim ibu kota, Persija.

Allano Lima, sapaan akrabnya langsung direkrut Bhayangkara FC untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Dilansir dari laman I.League, Allano Lima bahkan mulai ikut sesi latihan bersama skuad The Guardian – julukan Bhayangkara FC.

Di sesi latihan, Allano Lima terlihat tampil impresif saat mengeksekusi bola melintasi dummy wall dalam sesi latihan taktis.

Rasa optimisme dan semangat tinggi dipancarkan sang pemain lewat ungkapan antusiasmenya menyambut tantangan baru ini.

"Saya sangat senang disini. Rumah baru dan tantangan baru tentunya.

Saya siap berjuang hingga akhir di klub ini,” tulis Allano Lima di akun media sosial pribadi.

Kedatangan Allano Lima menjadi amunisi berharga bagi Bhayangkara FC.