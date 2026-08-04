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JPNN.com Bali Sport Preview Persib vs Persija: Duel Panas El Clasico di Stadion Dipta, Gas!

Preview Persib vs Persija: Duel Panas El Clasico di Stadion Dipta, Gas!

Selasa, 04 Agustus 2026 – 09:08 WIB
Preview Persib vs Persija: Duel Panas El Clasico di Stadion Dipta, Gas! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Tuan rumah Persib dijadwalkan menantang Persija pada laga semifinal Piala Presiden 2026. Laga El Clasico ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) sore. Foto: Instagram @dewa_united

bali.jpnn.com, GIANYAR - Rekor clean sheet pada babak penyisihan grup Piala Presiden 2026 mengangkat moral para pemain Persib menjelang duel El Clasico kontra Persija.

Anak asuh Igor Tolic melaju mulus setelah mengoleksi sembilan poin hasil tiga kemenangan identik 1-0 atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC.

Rekor sempurna ini menjadi modal skuad Pangeran Biru menghadapi Persija pada babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore pukul 16.30 WITA.

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Gelandang Persib Bandung Adam Alis memastikan kesiapan mental dan taktik timnya menghadapi laga besar ini.

Namun, ia enggan jemawa dan menyoroti kedalaman skuad Persija, khususnya daya ledak sektor serang yang diisi nama-nama besar.

Mulai dari Gustavo Almeida, Witan Sulaeman, hingga Zahaby Gholy.

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Selain itu, skema throw-in jarak jauh milik Pratama Arhan juga masuk dalam daftar radar kewaspadaan para pemain Persib.

"Di setiap lini mereka sangat bagus, terutama penyerangan.

Rekor clean sheet pada babak penyisihan grup Piala Presiden 2026 mengangkat moral para pemain Persib menjelang duel El Clasico kontra Persija di Stadion Dipta
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TAGS   Persib persib bandung Persija Persija Jakarta Persib vs Persija Preview Persib vs Persija Adam Alis Rio Fahmi Igor Tolic Shin Tae-yong

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