Preview Persib vs Persija: Duel Panas El Clasico di Stadion Dipta, Gas!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Rekor clean sheet pada babak penyisihan grup Piala Presiden 2026 mengangkat moral para pemain Persib menjelang duel El Clasico kontra Persija.

Anak asuh Igor Tolic melaju mulus setelah mengoleksi sembilan poin hasil tiga kemenangan identik 1-0 atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC.

Rekor sempurna ini menjadi modal skuad Pangeran Biru menghadapi Persija pada babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore pukul 16.30 WITA.

Gelandang Persib Bandung Adam Alis memastikan kesiapan mental dan taktik timnya menghadapi laga besar ini.

Namun, ia enggan jemawa dan menyoroti kedalaman skuad Persija, khususnya daya ledak sektor serang yang diisi nama-nama besar.

Mulai dari Gustavo Almeida, Witan Sulaeman, hingga Zahaby Gholy.

Selain itu, skema throw-in jarak jauh milik Pratama Arhan juga masuk dalam daftar radar kewaspadaan para pemain Persib.

"Di setiap lini mereka sangat bagus, terutama penyerangan.