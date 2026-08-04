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Ambisi Kapten Persija di Laga El Clasico Besar, Sentil Kualitas Pemain Persib

Selasa, 04 Agustus 2026 – 08:49 WIB
Ambisi Kapten Persija di Laga El Clasico Besar, Sentil Kualitas Pemain Persib - JPNN.com Bali
Kapten Persija Rio Fahmi minta skuad Macan Kemayoran tampil habis-habisan dalam duel semifinal yang diprediksi berjalan dengan intensitas tinggi saat melawan Persib di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) sore ini. Foto: Persija

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kapten Persija untuk ajang Piala Presiden 2026, Rio Fahmi angkat bicara menjelang duel El Clasico kontra Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) sore ini.

Rio Fahmi minta skuad Macan Kemayoran tampil habis-habisan dalam duel semifinal yang diprediksi berjalan dengan intensitas tinggi.

Fokus utama pemain belakang ini adalah memastikan lini belakang Persija tampil disiplin dan mampu meredam serangan lawan sepanjang laga.

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 “Yang pasti seperti keinginan semua pemain bertahan, yaitu meraih clean sheet dan bermain sebaik mungkin,” ujar Rio Fahmi dilansir dari laman klub.

Bagi Rio Fahmi, menjaga gawang Persija agar tetap clean sheet adalah misi mulia yang ingin diwujudkan para pemain belakang.

Oleh karena itu, para bek Persija harus tampil disiplin dan menyapu bersih bola saat mendekati gawang tim.

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Namun, ambisi Rio Fahmi berbanding terbalik dengan statistik Persija di kompetisi pramusim ini.

Dalam tiga laga terakhir babak penyisihan grup Piala Presiden 2026, gawang Persija selalu kebobolan.

Kapten Persija Rio Fahmi minta skuad Macan Kemayoran tampil habis-habisan dalam duel semifinal yang diprediksi berjalan dengan intensitas tinggi lawan Persib
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TAGS   Persija Rio Fahmi Kapten Persija Rio Fahmi Persija Jakarta Persib persib bandung Persib vs Persija Piala Presiden 2026 Persib Bandung vs Persija Jakarta stadion kapten dipta

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