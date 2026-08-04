JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Piala Presiden 2026: STY Sebut Laga El Clasico Kontra Persib tak Spesial

Piala Presiden 2026: STY Sebut Laga El Clasico Kontra Persib tak Spesial

Selasa, 04 Agustus 2026 – 08:33 WIB
Piala Presiden 2026: STY Sebut Laga El Clasico Kontra Persib tak Spesial - JPNN.com Bali
Pelatih Persija Shin Tae yong mengatakan pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, pukul 16.30 WITA layaknya laga biasa. Foto: Persija

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Persija Shin Tae yong menghadapi laga El Clasico kontra Persib Bandung, Selasa (4/8) sore ini dengan santai.

STY, sapaan akrabnya mengatakan pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, pukul 16.30 WITA layaknya laga biasa.

Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Piala Presiden menjadi bagian dari proses membangun tim menuju kompetisi resmi.

Baca Juga:

Turnamen ini dimanfaatkan untuk memberi menit bermain kepada para pemain muda maupun wajah-wajah baru.

“Sejujurnya kami tidak terlalu fokus dengan turnamen ini.

Oleh karena itu, kami memberi kesempatan bertanding bagi pemain-pemain muda dan baru,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

“Tidak ada yang terlalu spesial,” imbuhnya.

Hanya saja, karena lawannya adalah Persib, mantan pelatih Timnas Indonesia ini meminta para pemain Persija bekerja lebih keras dan mendapatkan hasil terbaik.

Shin Tae yong mengatakan pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, pukul 16.30 WITA layaknya laga biasa.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Shin Tae-yong Piala Presiden 2026 Semifinal Piala Presiden 2026 Persija Persib Persib vs Persija persib bandung Persija Jakarta Persib Bandung vs Persija Jakarta stadion kapten dipta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

  2. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  3. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU