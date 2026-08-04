Piala Presiden 2026: STY Sebut Laga El Clasico Kontra Persib tak Spesial

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Persija Shin Tae yong menghadapi laga El Clasico kontra Persib Bandung, Selasa (4/8) sore ini dengan santai.

STY, sapaan akrabnya mengatakan pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, pukul 16.30 WITA layaknya laga biasa.

Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Piala Presiden menjadi bagian dari proses membangun tim menuju kompetisi resmi.

Turnamen ini dimanfaatkan untuk memberi menit bermain kepada para pemain muda maupun wajah-wajah baru.

“Sejujurnya kami tidak terlalu fokus dengan turnamen ini.

Oleh karena itu, kami memberi kesempatan bertanding bagi pemain-pemain muda dan baru,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

“Tidak ada yang terlalu spesial,” imbuhnya.

Hanya saja, karena lawannya adalah Persib, mantan pelatih Timnas Indonesia ini meminta para pemain Persija bekerja lebih keras dan mendapatkan hasil terbaik.