Ze Gomes Ubah Total Wajah Madura United, Buang Taktik Lama, Amazing

bali.jpnn.com, BANGKALAN - Madura United siap tampil beda di kompetisi Super League 2026-2027 yang dijadwalkan bergulir September mendatang.

Pelatih anyar Ze Gomes mengatakan Madura United bakal mengusung identitas permainan baru yang lebih dominan dan agresif.

Juru taktik asal Portugal ini mematok penguasaan bola (ball possession) serta reaksi cepat saat kehilangan bola sebagai fondasi utama permainan tim.

Oleh karena itu, dalam sesi latihan yang berlangsung sejak sepekan terakhir di Stadion Gelora Bangkalan, Ze Gomes mulai menerapkan filosofi baru itu kepada pemain Laskar Sape Kerrab.

"Kami akan mencoba bermain dengan karakter penguasaan bola.

Begitu kehilangan bola, para pemain harus segera bereaksi untuk merebutnya kembali dengan intensitas tinggi," ujar Ze Gomes dilansir dari laman I.League.

Oleh karena itu, untuk menunjang skema bertekanan tinggi (high pressing) tersebut, manajemen Madura United telah mendaratkan sejumlah amunisi baru, baik pilar asing maupun lokal.

Sejumlah pemain kunci musim lalu juga dipastikan bertahan demi mempercepat proses adaptasi taktikal.